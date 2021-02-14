بتكلفة 15 مليون جنيه... افتتاح مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور

افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، و اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، أعمال الإحلال الكلي لمدرسه النور للمكفوفين بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه 13 مليون تكلفة المدرسة و2 مليون جنيه للتجهيزات لتدخل الخدمة خلال العام الدراسى الحالى 2020 /. 2021.





بحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، المهندسة هالة عبد الله مدير فرع الابنية التعليمية البحيرة، والعميد أ ح احمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، ابتسام خميس رئيس مجلس أمناء المدرسة.

وأكد اللواء المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم فى ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهم فى شتى المجالات بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع

مشيرا أن مدرسة النور للمكفوفين تعد أول مدرسة تعنى بالأطفال ذوي الإعاقة البصرية كتتويج لتضافر جهود المحافظة وهيئة الابنيه التعليميه للنهوض بالعملية التعليمية واتاحة الفرصة لجميع الطلاب للحصول على خدمة تعليمية متميزة تسهم في النهوض بالوطن واستکمال مسيرة التقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ، إنه ولأول مرة في المدارس الحكومية تم تطبيق وتنفيذ أعلى معدلات الدفاع المدني والحماية المدنية طبقا لأحدث المواصفات والتقنيات الفنية وذلك تحت إشراف مكتب استشارى متخصص بتمويل مباشر من المحافظة يقدر بـ 750 الف جنيه لتحقيق الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب

وأوضحت المهندس هالة عبدالله مدير قطاع الابنية التعليمية بالبحيرة ان المدرسه مقامه على مساحة 835 متر مسطح وتتكون من ملحقين تعليمى وسكنى

ملحق 1 تعليمي مكون من 14 فصلا دراسيا، مكاتب ادارية، مكتبة، طبيب، مجالات شبكات ، حاسبات، معمل ، ودورات مياه, ملحق 2 سكنى يتكون من مطبخ، صالات طعام مغسلة، غرفة استلام أوزان، عنابر نوم بنین، عنابر نوم بنات ( حيث تم مراعاة تواجد عنابر وصالة طعام مستقلة للبنين بدورات مياه مستقلة وأخرى للبنات ، عنابر نوم مشرفين، دورات مياه واستراحة

حيث تم التغلب على كافة المعوقات التي واجهت التنفيذ والتي تمثلت في وجود مباني قديمة بشكل عشوائي تحول دون الاستفادة بكامل المساحة كذلك وجود جملون ستيل بحوش المدرسة يستخدم کمخازن وقد تم ازالة تلك العوائق

من الجدير بالذكر أن المدرسة تخدم عدد 121 طالب وطالبة ( 64 بنين و57 بنات ) بواقع 6 برياض الأطفال و64 بالمرحلة الابتدائية و 26 بالمرحلة الاعدادية و25 بالمرحلة الثانوية

وقام المحافظ ورئيس الهيئة بتفقد أقسام وفصول المدرسة وتابعوا عدد من العروض الفنية والفقرات الغنائية والشعرية لبعض طالبات المدرسة والتى عكست مدى الموهبة لديهم والتدريب والمجهود الكبير الذى تقوم به المدرسة لتاهيلهم وصقل تلك المواهب

وأشار هشام آمنة، ان العام الدراسي الحالي شهد دخول 25 مدرسة جديدة وإحلال كلى وجزئي تجاوزت تكلفتها 240 مليون جنية بمختلف مراكز المحافظة، كما تم خلال العامين الماضيين فقط إنشاء عدد 214 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر 1.4 مليار جنيه وأن الدولة تضع يدها بقوه بمحافظة البحيرة باستثمارات تجاوزت 55.5 مليار جنية خلال عامين فقط بالإضافة الى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تمت المرحلة الأولى بها وجارى دخول 6 مراكز لتنفيذ المبادرة بجميع القرى بها.

مؤكدا على أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتمامًا كبيرًا وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

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