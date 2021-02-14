ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم نتائج ليفربول الكارثية.. أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد السعيد
باتت فرص فريق ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم شبه مستحيلة، بعد الخسارة أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24.

وتوقف رصيد ليفربول ليفربول عند النقطة 40 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما تعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها الريدو 3 مباريات على التوالي في البريميرليج منذ نوفمبر 2014.

ورغم نتائج ليفربول الكارثية إلا أن النجم المصري محمد صلاح يواصل توهجه في الدوري الإنجليزي،  حيث يتصدر ترتيب هدافي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 3 أهداف عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وكالفيرت لاعب إيفرتون وثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون أصحاب المركز الثاني.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز الأرقام القياسية التي تنتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم نتائج ليفربول الكارثية:

- تحطيم إنجاز مايكل أوين:
في حال تتويج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سيحطم إنجاز مايكل أوين لاعب ليفربول، ويصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحصد لقب هداف البريمرليج 3 مرات.

محمد صلاح ومايكل أوين هما الثنائي الوحيد من ليفربول اللذان حققا لقب هداف البريميرليج مرتين، منذ ظهور جائزة الحذاء الذهبي موسم 1992 - 1993.

-  دخول نادي المائة:
يحتاج محمد صلاح إلى 8 أهداف فقط لدخول نائي المائة بـ الدوري الإنجليزي.

- الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي:

يتواجد محمد صلاح في المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مر التاريخ.

صلاح يحتاج إلى 14 هدفا كي يصبح الهداف التاريخي للأرفاقة في الدوري الإنجليزي بالتساوي مع دروجبا نجم تشيلسي السابق.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حساب البريميرليج: صلاح ساهم في إحراز 15 هدفا في آخر 10 مباريات ضد الفرق الصاعدة

ماني يعادل سواريز ويصبح على بعد 15 هدفا من معانقة التاريخ في الدوري الإنجليزي

أزمات جديدة وإنجازات فريدة.. ماذا ينتظر محمد صلاح في 2021؟

تحطيم رقم فاولر التاريخي.. إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام ساوثهامبتون

محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي

ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ

ترشيحاتنا

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

شكوى من سعد سمير نجم الأهلي لجهاز حماية المستهلك.. تفاصيل

الزمالك ينعى نجم الفريق السابق

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

أحضروا خفافيش .. سر جديد عن أصل تفشي فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار تويوتا كامري 2021 في السعودية

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور