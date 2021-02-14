رغم نتائج ليفربول الكارثية.. أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي



وتوقف رصيد ليفربول ليفربول عند النقطة 40 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما تعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها الريدو 3 مباريات على التوالي في البريميرليج منذ نوفمبر 2014.





ورغم نتائج ليفربول الكارثية إلا أن النجم المصري محمد صلاح يواصل توهجه في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ترتيب هدافي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 3 أهداف عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وكالفيرت لاعب إيفرتون وثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون أصحاب المركز الثاني.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز الأرقام القياسية التي تنتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم نتائج ليفربول الكارثية:





- تحطيم إنجاز مايكل أوين: في حال تتويج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سيحطم إنجاز مايكل أوين لاعب ليفربول، ويصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحصد لقب هداف البريمرليج 3 مرات.

محمد صلاح ومايكل أوين هما الثنائي الوحيد من ليفربول اللذان حققا لقب هداف البريميرليج مرتين، منذ ظهور جائزة الحذاء الذهبي موسم 1992 - 1993.





- دخول نادي المائة:

يحتاج محمد صلاح إلى 8 أهداف فقط لدخول نائي المائة بـ الدوري الإنجليزي.





- الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي:





يتواجد محمد صلاح في المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مر التاريخ.





صلاح يحتاج إلى 14 هدفا كي يصبح الهداف التاريخي للأرفاقة في الدوري الإنجليزي بالتساوي مع دروجبا نجم تشيلسي السابق.





باتت فرص فريق ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم شبه مستحيلة، بعد الخسارة أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24.