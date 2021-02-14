سر ارتداء اللون الأحمر في الفلانتين؟.. فيديو





قالت رضوى فتحى ، استشارى أسرى وسلوكى ، إن اللون الأحمر فى علم الطاقة يعد من الألوان الدافئة التى تثير العواطف والذى يعد السر وراء اقبال المواطنين على ارتدائه يوم عيد الحب .





وأضافت " فتحى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، ان اختيار الهدايا ليس بالضرورى أن يعتمد على المجهود أو انفاق أموال طائلة على الهدية وإنما ب احتياج الشخص لهذه الهدية من عدمها .





وأشارت إلى أن الفكرة فى الهدية هى التعبير عن الحب وإيجاد لغة الحب المناسبة لشراء الهدية التى تتوافق معها للطرف الآخر .





وتابعت أن تخصيص وقت للطرف الآخر يعد من طرق التعبير ايضأ عن الحب ، لافتة لوجود 5 لغات تعبر عن الحب وذلك سواء علاقات زوجية ، أصدقاء أو حتى حب الوالدين لأبنائهم ، وأولها كلمات الحب والتشجيع .





وأشارت إلى أن اللغة الثانية للتعبير عن الحب تتضمن التلامس الجسدى ومنها الأحضان ، القبلات ، بالإضافة لتقديم خدمات لبعضنا البعض ، ثم تقضية أوقات مع الأخرين بدون مشاكل أو نزاعات واستبداله بالتعبير بكلمات الحب ، لافتة إلى أن الطريقة الخامسة للتعبير عن الحب هو إعطاء الهدايا تتضمن الورود والتى تعد نوع من أنواع التقدير والتعبير عن الدعم ، امتنان الشخص للآخر .







