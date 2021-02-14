هبة السيسي تخطف أنظار متابعيها في عيد الحب

احتفلت الفنانة هبة السيسي، بعيد الحب وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









وظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان انيق بشراشيب مكشوف الساق، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد حب سعيد للجميع ".









وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.









الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.









ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.







