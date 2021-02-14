جلسة خاصة بين موسيماني وناصر ماهر بالأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي جلسة مطولة مع ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق للاطمئنان على حالته.





وحرص موسيماني على الاجتماع بناصر ماهر في حضور إخصائي التأهيل بالفريق للاطمئنان على البرنامج التأهيلي والحالة البدنية والفنية للاعب.





ويواصل ناصر ماهر برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية، بعدما أجرى جراحة في الكتف في وقت سابق.





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.





ويستعد الأهلي لمباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.







