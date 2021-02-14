البورصات العربية في الفالنتين.. ارتفاع سوق الأسهم السعودية والكويتية.. جني الأرباح يواصل الضغط على مصر ويتسبب في تراجعها.. وخسارة بسوق مال الأردن ومسقط وتباين البحرين

البورصات العربية اليوم:

- إرتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 91.68 نقطة

- جني الأرباح يواصل الضغط على المؤشرات المصرية ويتسب فى تراجعها

- خسارة بسوق مال الأردن ومسقط وتباين البحرين









شهدت معظم البورصات العربية، ارتفاعا لمؤشراتها بجلسات مستهل الأسبوع، اليوم الأحد، 14 فبراير 2021، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم السعودية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم بربح 91.68 نقطة، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.





بورصة مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم، وسط توقعات بمعاودة السوق للتعافي سريعًا بدعم من التوقعات الإيجابية للسوق والأنباء الإيجابية القوية المتعلقة بالاقتصاد والشركات.





وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لدى إغلاق اليوم مستوى 706.4 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.6 مليارات جنيه.





وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34 % مسجلًا 11506.72 نقاط، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.55 % ليصل إلى 2439.38 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.54 % من قيمته مسجلًا 3469.25 نقطة.



سوق الأسهم السعودية أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 91.68 نقطة ليقفل عند مستوى 9035.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، والفخارية، وعذيب للاتصالات، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأهلي ريت، والراجحي ريت، وإسمنت الجنوب، وإسمنت ينبع، والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والخليج للتدريب، والإنماء، والأسماك، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والأسماك، وزين السعودية، والفخارية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 199.88 نقطة ليقفل عند مستوى 25146.82 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 390 ألف سهم تقاسمتها 951 صفقة.





بورصة الكويت أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 07ر1 نقطة ليبلغ مستوى 70ر5696 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 %، وبلغت كمية الأسهم المتدوالة 7ر368 مليون سهم تمت عبر 11044 صفقة نقدية بقيمة 17ر39 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 6ر6 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4689 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر286 مليون سهم تمت عبر 7086 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 48ر6209 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر81 مليون سهم تمت عبر 3958 صفقة بقيمة 4ر21 مليون دينار.





البورصة العراقية اغلقت" البورصة" العراقية اليوم مرتفعة بنسبة 0.21% , متوقفة عند 523.67 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 10 شركات, وانخفاض اسهم 10 اخرى, فيما حافظ عدد مماثل من الشركات على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2,147,189,226 سهما, بقيمة 1,299,594,480 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 591 صفقة, شملت 30 شركة مساهمة, من اصل 104 شركات مسجلة في البورصة .





مؤشرا البحرين أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,462.15 نقطة، بانخفاض قدره 0.80 نقطة عن معدل الإقفال السابق, بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 637.18 نقطة، بارتفاع قدره 0.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و36 ألفًا و59 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 471 ألفًا و919 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 77 صفقة.





البورصة الأردنية أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.24%، عند مستوى 1730.95 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.7 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3147 صفقة.



