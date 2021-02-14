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توك شو

رشوان توفيق عن زوجته "شالتني فى السراء والضراء وبعمل كل اللي بتقوله"

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:54 م
رشوان توفيق وزوجته
رشوان توفيق وزوجته
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ياسمين القصاص
قال الفنان رشوان توفيق، إنه رأى النبى الكريم مرتين في الحلم، فمن الله عزو وجل برؤية وجه النبي الكريم، متمنيا أن يراه في جنات النعيم، كما إنه يطلب من الله عز وجل أن يمن عليه بالمغفرة طوال فترة عمره، منوها إلى أنه يتكلم مع الله عز وجل فى كل أمور حياته ويومه، متابعا أنه يتحدث مع الله عز وجل ويحمده بعد بعد إنهاءه من الطعام، وقت الجلوس ووقت النوم.

وأضاف"رشوان توفيق"، خلال استضافته فى برنامج "بنت البلد" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن زوجته أعطته عمرها وأيامها، لدرجة أنه ينفذ كل ما تقوله ، معقبا "زوجتى شلتنى فى السراء والضرا، الحاجة أميمة هى كانت كل حاجه"، مكملا أنه تزوج منها وهو فى عمره 17 عام وكان طالب بالجامعة، وكما أنه ذكر أول موقف مع زوجته عند سلامه لها فى اسانسير الجامعة قائلا "سلمت عليها وهازتلي دماغها ومردتش عليا".

وأشار"توفيق"، إلى أن اجتماع أهله مع أهل زوجته قبل الزواج قالت زوجته أميمة " أنا اتجوز واحد اكافح معاه وإن جبنا تلاجة نفرح مع بعض بيها زى ما هنفرح ونحزن مع بعض في كل حاجة، وهذا عكس ما قالته أختها "أنا اتجوز واحد اكافح معاه ولما يكبر يتجوز واحدة تانية".

وتابع : "انا مش مصدق من نفسي، وإن في بنت صغيره تقول كلام زي ودا، وبالفعل ربنا كتب عليها انها تكافح معايا، اتجوزتها طالب ومكنش معايا فلوس وهى وقفت جمبي"، مكملا " عمرى ما آثرت غيرتها وبصيت لأنثي تانية".

وأوضح رشوان توفيق، " عمرى ما خنت زوجتى لا بكلمة ولا بأى سلوك، كانت بتقف جمبى في كل مشاكلي الانسانية ومكنتش أعرف أى حاجة عن بيتي هى كانت كل حاجه في البيت".
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