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طارق شوقي: لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت أمس للبحث في سيناريوهات استكمال الدراسة

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:49 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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قسم التوك شو
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن القرارات التي اُتخذت مؤخرًا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.


وأكد «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أن لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت أمس، السبت؛ للبحث في سيناريوهات استكمال الدراسة، موضحا أن الدراسة توقفت في مارس 2020 بسبب ظروف كورونا.


وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بُعد، مشيرًا إلى أننا صممنا مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل.


واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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