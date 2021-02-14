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رياضة

استياء مسئولي سموحة بسبب قرارات اللجنة الثلاثية

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:08 م
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
أثار قرار اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة بتغيير ملعب مباراة سموحة و دكرنس فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر من استاد الحرس إلى ملعب دمنهور فجأة وبدون إبداء أية أسباب خاصة وأن ملعب المباراة سئ للغاية ولا تقام عليه مباريات منذ فترة، حالة من الغضب داخل سموحة 

وعبر مسئولي سموحة عن  غضبم الشديد تجاه قرارات اللجنة الثلاثية المفآجاة دون توضيح الأمور 

وأعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة  فريق دكرنس فى دور ال32 من بطولة كأس مصر.

ويستمر غياب الوافد الجديد عرفة السيد عن التدريبات بسبب إصابته بكورونا منذ قدومه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسمين، ويواصل اللاعب الخضوع لبروتوكول العلاج وتنفيذ تعليمات الجهاز الطبى فى النادى.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب النادى اليوم  ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة فى الدورى، بجانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز الفنى فى المواجهة الصعبة القادمة فى ظل عدم وجود معلومات كافية عن دكرنس.

ويسعى أحمد سامى مدرب سموحة إلى مواصلة عروضه القوية مع  الموج الأزرق فى الدورى واستكمال تحقيق نتائج طيبة فى بطولة الكأس خاصة وأنه يخطط لحصد اللقب هذا العام.


ويدرس أحمد سامى منح الفرصة من بداية اللقاء للوافد الجديد مصطفى فتحى، من أجل الاستفادة من قدراته الفنية العالية فى تحقيق نتيجة مرضية أمام بيراميدز.
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