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رياضة

بيج رامي يستعرض عضلاته في أحدث ظهور له على انستجرام

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:54 م
بيج رامي
بيج رامي
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محمد بدران
شارك، البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" الحاصل علي لقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، متابعيه صور عبر حسابه على"انستجرام"


وظهر ممدوح السبيعي، وهو يستعرض عضلاته وعلق قائلا "حان الوقت الآن لإظهار أنني أستطيع أن أتحسن. نحن نعمل على thedietdocbigdjames panicmode"


وكان البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" قد فاز بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.


وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.


وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.


كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".


وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري، وفيل هيث، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك، عندما اعتلى الرياضيون المسرح، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظار وكان في أفضل حالات حياته المهنية. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أثار الإعجاب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب.


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