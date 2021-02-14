وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان توزيع أجهزة كهربائية على 158 عروسا بالأسمرات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر حفل توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على ما يقارب ١٥٨ عروس من سكان مدينة الاسمرات مقدمة من صندوق تحيا مصر.





وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تبرز حرص الدولة على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين.





وأكد محافظ القاهرة على استمرار تعاون المحافظة مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق ما يأمل إليه مجتمعنا من حياة كريمة، مشيرا إلى أن صندوق تحيا مصر يمثل دائما مصدر الدعم والعون للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية على مدار عدة سنوات منذ أن أطلق رئيس الجمهورية مبادرة " حياة كريمة " لكل مواطن والتي كان لها أثر إيجابي فى حياة المواطنين.





كما أكد المحافظ على دعم صندوق تحيا مصر لأهالي حي الاسمرات إيمانا بأحقية هؤلاء في ان ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.





وأضاف المحافظ أن حفل اليوم هو إضافة لمسيرة عطاء صندوق تحيا مصر بحي الاسمرات دعما لبناتنا المقبلات على الزواج لإدخال الفرحة عليهم وتحقيق آمالهم بالتعاون مع المجتمع المدني.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن مدينة الأسمرات نموذج مميز متكامل الخدمات بنته الدولة بديلًا للعشوائيات





وشهد الحفل م جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من الفنانين وممثلى جمعيات المجتمع المدنى.