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يا مستعجل فراقى «أجمل هدايا عيد الحب 2021»

مديحة عاشور

مديحة عاشور

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:25 م


طرح المطرب محمد ثروت، أحدث كليباته، بعنوان "يا مستعجل فراقي"، عبر قناته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وتعد أول بشائر ألبومه الجديد، والمقرر إطلاق أغنياته تباعا خلال العام الجاري،  بعد غيابه عن طرح أغان جديدة منذ صدور آخر البوم "من طول ما بفكر فيك"، عام 1996
ولاقت الأغنية إقبالا كبيرا في المشاهدات، وحققت مليون مشاهدة خلال أول أيام عرضها والتريند الرابع في اليوتيوب
ونالت إشادات من مشاهديها، للاختيار الجيد للكلمات واللحن ،وبالطبع الصوت الشجى الساحر الذى يتمتع به ثروت.
وهي من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.
ويحسب هنا مجددا ل منتج الأغنية الأستاذ سمير صبرى إدراكه لدوره فى الحرص على أن يقدم للمجتمع فنا راقيا وأن محاربة تشويه الفنون مسئوليتنا جميعا هذا ما فطن إليه وقام بتنفيذه على أرض الواقع ولم يكتفى بمجرد النقد أو التأسف على تدهور حال  الفن،فكما قال سمير صبرى فى أحد تصريحاته "نريد أن نقضي علي العشوائية في الفن مثلما تقضى القيادة السياسية على عشوائية البناء الله علي جمال مصر"
و محمد ثروت مطرب من كبار مبدعى مصر فنان شامل فقد قام بالغناء والتلحين والتمثيل أبدع فى كل أنواع الغناء وقدم فنه لكل الأذواق والأعمار بداية من الأطفال للشباب ل جيل الأغانى الطربية قدم الأغنية الرومانسية والوطنية كما قدم الإنشاد الدينى وأتقنهم جميعا
لذلك كله نحن أمام فنان من طراز خاص فمن يستطيع أن يكون نجما لكل هذه النوعيات من الفن؟ غيره هو محمد ثروت
 الذى امتد مشواره الفني منذ السبعينات، حيث حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته حكتب جواب ،على مهلك ،اسمعينى للنهاية، هياها، مصريتنا ، جدو على، وغيرها الكثير والكثير
كما قدم أعمالا لأكبر ملحنين الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي
ثروت صوت مصري اصيل يحمل بين نبراته التفاؤل وبين تعبيراته تجد شخص يتمتع بالرقى والإنسانية

وكنت ولازلت أطالب كل فنان حقيقى وأطالب هنا الفنان الكبير محمد ثروت بمزيد من العطاء الفنى، فلديه مسئوليه كبيرة تجاه هذا الجيل الذى أصبح فريسة لكل ما هو سئ بسبب ما يقدم له من ما لا يمكن بحال أن يطلق عليه فن، مسئوليتك كبيرة يا فنان تربى على الفن الجميل وتتلمذ على أيدى الكبار و العمالقة من المبدعين   غيابك تقصير لا يجدر بك صوتك وموهبتك أمانة و فضل وهبك الله إياه للارتقاء بمشاعر الناس وتهذيبها، ننتظر منك المزيد دائما.
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