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برلمان

تحرك برلمانى عاجل بسبب أزمة المنطقة الصناعية في الإسماعيلية

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
اكد النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعه بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنه اليوم  الي ان هناك ازمة كبيرة بالمنطقة الصناعيه بالاسماعيليه فقد تم تخصيص ٣٥٢ مصنع بالمنطقة الصناعيه في حقبة من الزمن والي الان مفيش مصنع منهم شغال غير ٧٠ مصنع وتم شراء المتر ب٣ جنيه وتم تسقيع الاراضي والان بيبعوا بالاف الجنيهات .

 
ورد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعه بالبرلمان بضرورة تقديم طلب إحاطة بهذا  الامر وسرعة مناقشته ، ولفت رئيس اللجنه الي انه من المفروض دور اللجان في المجلس انها تحل المشاكل وإيجاد إليه لتنفيذ هذا الكلام الصعب واستعراض أسلوب حله وضرورة ان يتم عمل خطة بالصناعات المطللوبه لانه ليس من المعقول لاي مصنع هيصنع بمزاجه ، وكده مش هنتقدم واستراتيجيه الدوله تساهم فيها جميع الوزارات .

ولفتت النائبه ايفيلن متي الي ان استراتيجيه الصناعه غير واضحه وفي دمياط هناك تجربه بسيطة طلبوا من الاهالي الرز والسكر قليل والقطن ولما زرعنا طلع غالي والحكومه رفضوا ياخدوه وعملنا قطن اورجانك وبرضه رفضوا علشان مفيش شهاده تصنيع والموضوع ده لازم ان يكون له حل لان الدوله بتبقى غايبه عنها .

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