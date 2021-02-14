ائتلاف أولياء أمور مصر: قرارات وزير التعليم اليوم جيدة ومبتكرة.. ولكن طلاب الإعدادية مصدومين

أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أنها تابعت بإهتمام بالغ قرارات وزير التربية والتعليم اليوم ، ورصدت ردود افعال الاهالي على صفحة الائتلاف على الفيس بوك.





وقالت الحزاوي ، إن ال قرارات الخاصة بانعقاد امتحانات الترم الاول لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي للصف الثاني الاعدادي ، هي قرارات جيدة ، مشيرةً إلى أنها تشيد جدا بفكرة عقد امتحان موحد لجميع المواد لطلاب هذه الصفوف ، حفاظا على سلامة الطلاب في ظل فيروس كورونا





وأضافت الحزاوي : إن فكرة عقد امتحان شهري بديلا للامتحانات الترم الثاني ، هي فكرة أيضا جيدة و مبتكرة للتخلص من زحام الطلاب في امتحانات اخر العام وتراكم المناهج عليهم في هذه المدة القصيرة.





واستكملت الحزاوي تصريحاتها قائلة : نرجو من الوزارة كما اشارت اليوم ، ان يتم تستكمل سريعا بث مناهج الترم الثاني في المنصات الاكترونية والقنوات التعليمية ، مع عدم اغفال المواد التعليمية المقدمة لطلاب المدارس اللغات ايضا لان هناك اولياء امور كثيرون سيلجأون إلى هذه وسائل التعلم عن بعد كبديل للدروس الخصوصية





وعلى جانب آخر ، أكدت الحزاوي انها رصدت حالة صدمة عند اولياء امور طلاب الشهادة الاعدادية ، مؤكدة أنهم تلقوا خبر ضم امتحان التيرمين في نهاية العام الدراسي بشكل صادم ، لان المناهج كبيرة وهذا القرار سيضغط الطالب نفسيا ودراسيا.





وأوضحت ان اولياء امور طلاب الثانوية العامة ، ايضا كانوا ينتظروا من الوزارة اليوم اعلان تخفيف المناهج ، وجعل امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنازل كواجب منزلي مثل العام الماضي ، مراعاة لظروف جائحة كورونا.





و أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فكرة عدم استكمال التقييم العادل لطلاب المدارس هذا العام التي يطالب بها البعض خوفًا من كورونا؛ ستؤدي لـ انهيار التعليم المصري، وكذلك انهيار خطط التطوير ومصداقية نظام التعليم الجديد.





وقال وزير التربية والتعليم "لن تسطيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إقرار نجاح أي طالب في مصر، أو تصعيده من الصف الدراسي الذي يدرس فيه الآن إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان امتحانية مراقبة".





وأضاف وزير التربية والتعليم "تمتلك وزارة التربية والتعليم حاليا كمًّا هائلًا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية، وجميعها متاحة لمن هو قادر على الوصول لخدمة الانترنت ومن لا يستطيع".





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة صممت مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل بأقل قدر ممكن من التواجد في المدرسة وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الاحترازية، مشددا على أن وزارة الصحة وافقت على هذه الحلول قبل إعلانها للرأي العام.



