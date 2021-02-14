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رياضة

ريال مدريد يفوز على فالنسيا ٢-٠ في الليجا

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز ريال مدريد على فالنسيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة 23 لبطولة الدوري الإسباني.

أحرز كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 12، قبل أن يضاعف الألماني توني كروس النتيجة للوس بلانكوس في الدقيقة 42

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة ٤٩ في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فالنسيا عند ٢٤ نقطة في المركز الثاني عشر

وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - فاران - ناتشو - كارفاخال

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.
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