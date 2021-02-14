صيته المخيال تستعد لطرح كتاب عن الشعر والأدب

تستعد صيته عبد الله المخيال لطرح كتاب جديد عن الشعر والأدب في الأسواق حيث تفاضل بين اسمين لاختيار أحدهما ليكون عنوانا للكتاب .





وبزغ اسم صيته المخيال بعد حصولها على مراكز متقدمة على مستوى الكويت .. في الشعر و الأدب و الثقافة والعلم .





وعُرفت صيته بهدوئها و انتقائها لعباراتها و اختيارها لكلماتها و عشقها للشعر و الأدب، فضلا عن مشاركتها فى الموسم التاسع من مسابقة أمير الشعر اء .





يذكر أن صيته من أهم مشاهير السوشيال ميديا وحققت شهرة واسعة من خلال صفحتها على انستجرام والتى تروي عليها كل ماهو جديد في عالم الشعر والأدب .