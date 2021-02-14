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ثقافة

صيته المخيال تستعد لطرح كتاب عن الشعر والأدب

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:53 م
صدى البلد
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طارق موسى
تستعد صيته عبد الله المخيال لطرح كتاب جديد عن الشعر والأدب في الأسواق حيث تفاضل بين اسمين لاختيار أحدهما ليكون عنوانا للكتاب .

وبزغ اسم  صيته المخيال بعد حصولها على مراكز متقدمة على مستوى الكويت .. في الشعر و الأدب و الثقافة والعلم .

وعُرفت صيته بهدوئها و انتقائها لعباراتها و اختيارها لكلماتها و عشقها للشعر و الأدب، فضلا عن مشاركتها فى الموسم التاسع من مسابقة أمير الشعر اء . 

يذكر أن صيته من أهم  مشاهير السوشيال ميديا وحققت   شهرة واسعة من خلال صفحتها على انستجرام والتى تروي عليها كل ماهو جديد في عالم الشعر والأدب .
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