ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

روب أبيض وماكياج ناعم.. جوهرة فى إطلالة مثيرة للجدل.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:38 م
جوهرة
جوهرة
Advertisements
محمد بدران
نشرت الراقصة جوهرة، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت  جوهرة، وهي ترتدي روب باللون الأبيض من القطن بأكمام طويلة، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.


وظهرت جوهرة بتسريحة شعر انسيابية ناعمة، حيث قامت برفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.

ووضعت جوهرة لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون روز كأحمر شفاه، مع الماسكرا والاي لاينر لتبرز من جمال عينيها.


يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالتايجر اللامع.. لجين عمران بإطلالة جديدة على إنستجرام

بعد حملها.. أجرأ إطلالات مريم أوزرلى

بفستان من الصوف.. نادين نسيب نجيم تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

بالفورمال.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية في آخر ظهور لها

بالبالطو.. هنادي مهنا في إطلالة شتوية ساحرة.. شاهد

بالأسود.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يسجل ويقود جلطة سراي للفوز على قاسم باشا بالدوري التركي ..فيديو

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

ننشر القرارات النهائية من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

مصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السنجلة جنتلة.. ما فوائد أن تكون سينجل في عيد الحب؟

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال