روب أبيض وماكياج ناعم.. جوهرة فى إطلالة مثيرة للجدل.. فيديو

نشرت الراقصة جوهرة، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت جوهرة، وهي ترتدي روب باللون الأبيض من القطن بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.









وظهرت جوهرة بتسريحة شعر انسيابية ناعمة، حيث قامت برفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.





ووضعت جوهرة لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون روز كأحمر شفاه، مع الماسكرا والاي لاينر لتبرز من جمال عينيها.









يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.



