ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زوجى يقودنى إلى البرية.. يارا نعوم تحتفل بعيد الحب مع زوجها عماد متعب.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:56 م
عماد متعب وزوجته
عماد متعب وزوجته
Advertisements
محمد بدران

احتفلت يارا نعوم، زوجة لاعب النادي الاهلي السابق عماد متعب بعيد الحب من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت يارا نعوم بإطلالة جذابة بصحبة زوجها عماد متعب وعلقت على الصورة قائلا "عيد حب سعيد لزوجي الذي "يقودني" إلى البرية. أنا أحبك".

وانضم متعب لناشئي الأهلي عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما، كما فاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.


وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط تشجيع بناته.. عماد متعب يقفز بالمظلة من طائرة.. فيديو وصور

عماد متعب يحذر المخالطين بعد التأكد من إصابته بكورونا

بعد إصابة عماد متعب بكورونا.. يارا نعوم تظهر برفقة بناتها

عماد متعب يتألق برفقة ابنته من الأهرامات.. صور

يارا نعوم فى إطلالة جديدة مع ببغاء.. صور

ترشيحاتنا

ننشر القرارات النهائية من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

انعكاسات خطيرة.. السودان: إثيوبيا مسئولة عن تبعات عدوانها

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

10 مارس.. «التعليم» تعلن عودة الدراسة ..فيديو

وزير التربية والتعليم: امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي في 28 فبراير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

عايزة ورد يا إبراهيم.. هند صبرى تثير الجدل بفستان أحمر