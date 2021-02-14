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التعليم العالي: مجموعة كبيرة من الأهالي والطلاب تريد استكمال العام الدراسي

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:02 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة في طريقها لتقديم نتائج أبحاثها في لقاح كورونا لهيئة الدواء المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، أن قطاعات الدولة المصرية تأتي بعد القطاع الطبي في تطعيم لقاح كورونا.

وتابع:" الدولة تقدر ظروف الجميع بسبب فيروس كورونا ولكن هناك مجموعة كبيرة من الأهالي والطلاب تريد إستكمال العام الدراسي".

وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية  ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.
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