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أخبار العالم

في الذكرى الـ16 لاغتياله.. أرملة رفيق الحريري تبعث برسالة إلى اللبنانيين

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:13 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
بعثت نازك الحريري، أرملة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري برسالة إلى الشعب اللبناني، في الذكرى الـ16 لاغتيال زوجها.


وقالت الحريري في تصريحات نقلتها قناة "النهار" اللبنانية، اليوم الأحد: "تعود الذكرى محملةً بالشوق والحنين لــرفيق العمر ورفيق الوطن إلى ‏رجل الدولة الاستثنائي، والإنسان المقدام، الـمبادر، الـمثابر، والـملتزم في جميع ‏مسؤوليّاته الوطنيّة والسياسية والاقتصادية والإنسانية والصحية، ليضيف رؤيته ‏الـمستشرفة ويكتب بيده البيضاء على صفحةٍ متجددةٍ من تاريخ لبنان، عنوانها ‏الأمل بغدٍ أفضل".


وأضافت: "لكم نتوق إلى وجودك بيننا يا شهيدنا الغالي. فالتحدّيات التي نواجهها ‏باتت تـرهق كـاهل شـعبنا وتعصف بنا. أعود وأقول" أين أنت يا صاحب الرؤية ‏الواعدة، والالتزام الوطنيّ والإنسانيّ، لتذلّل العقبات وتلين القلوب؟ أين أنت يا ‏رجل الدولة والـمـبادئ، الـمؤمن بلبنان السلم الأهليّ والعيش الـمشترك؟، لقد ‏اســتطعت بفضل إيـمانك بالله أن تنفض عن لبناننا الحبيب غبار ‏الحرب، وتقود مع شعبنا الطيب مسيرة الإنماء والإعمار. نحن اليوم في مرحلةٍ ‏سياسيّةٍ وإقتصاديّةٍ وإنسانيّةٍ وصحية دقيقةٍ وحرجةٍ جدًا".


وتابعت نازك الحريري: "نحن اليوم في مواجهة ‏الـمشاكل الحياتية التي لا يمكن معالجتها بالتجاذبات والاصطفافات السياسيّة، بل ‏بالوفاق والوحدة الوطنية والعيش الـمشترك. لــيتك معنا في هذه الـمرحلة الصّعبة ‏التي تمرّ بـلادنا بهــا، لتسـاعد فـي إيجاد الحلول التي تنقلنا مـن الغموض ومن ‏حالة عدم استتباب الأمن والاستقرار إلى مكانٍ أفضل".
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