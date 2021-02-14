عميد آثار القاهرة يكشف عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد قرار مد إجازة نصف العام





وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار خلال تصريح لصى البلد ، ان الكلية ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول يوم السبت 27 فبراير بطريقة البابل شيت ووسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية .





وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أن الدارسة في الجامعات ستعود يوم السبت 27 فبراير الجاري.









وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "مدة الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان".





وأردف:" سيتم إعلان جدول الإمتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب".





وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.

كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن الموعد الجديد لامتحانات الفصل الدراسى الاول .