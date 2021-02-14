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رياضة

أوباميانج هاتريك.. أرسنال يفوز على ليدز 4 - 2 في الدوري الإنجليزي

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:26 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق أرسنال على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح بيير إيمريك أوباميانج التسجيل لأرسنال في الدقيقة ١٣، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لفريقه بهدف ثان في الدقيقة ٤١ من ضربة جزاء.

وأحرز هيكتور بيلرين الهدف الثالث في الدقيقة ٤٥، ليعود بعدها أوباميانج ويسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة ٤٧

وأحرز باسكال ستورك الهدف الأول لليدز ٥٨، أعقبه هيلدر كوستا بالهدف الثاني في الدقيقة ٦٩.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال للنقطة ٣٤ في المركز العاشر، فيما توقف رصيد ليدز عند ٣٢ نقطة في المركز الحادي عشر.
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