لطلاب عين شمس.. جداول جديدة للامتحانات وتعليمات مهمة من المدن الجامعية

أعلنت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انه بناء على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء السبت بمد اجازة نصف العام الدراسي اسبوعا سيتم اعداد جداول الامتحانات الجديدة من الكليات بالاضافة ايضا الي اعداد جداول جديدة للتسكين .













وأوضحت الجامعية انه سيلغي العمل بالجداول التي تم نشرها مساء الخميس والجمعه الماضيين بشأن عودة الطلاب الي المدن الجامعية .



