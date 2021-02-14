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تعليم

لطلاب عين شمس.. جداول جديدة للامتحانات وتعليمات مهمة من المدن الجامعية

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:34 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  انه بناء على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء السبت بمد اجازة نصف العام الدراسي اسبوعا سيتم اعداد جداول الامتحانات الجديدة من الكليات بالاضافة ايضا الي  اعداد جداول جديدة للتسكين .



وأوضحت الجامعية  انه سيلغي العمل بالجداول التي تم نشرها مساء الخميس والجمعه الماضيين بشأن عودة الطلاب الي المدن الجامعية .

وفي ذات السياق قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه جاري اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول الجديدة خلال ايام قليلة وسوف تعلن لجميع الطلاب قربيا.

ويأتي ذلك بعد قرارات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلنت فى اجتماعها مساء السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين .

وأضاف عميد كلية زراعنة خلال تصريحاته لصدي البلد انه الكلية مستعدة لجميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحانات بالاضافة الي شكل الترم الثاني .

وأكد الدكتور احمد انه سوف يطبق جميع الاجراءات الاحترازية بشكل صارم دون التهاون بها منوها انه سوف تتم الامتحانات لاول مرة علي 4 فترات للحفاظ علي سلامة الطلاب وهيئة اعضاء التدريس.
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