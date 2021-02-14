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"لو عايز تبدأ مشروع خاص".. نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يوضح الخطوات المطلوبة.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:06 م
طارق شاش
طارق شاش
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إبراهيم القادري
قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يتعاون مع جميع المؤسسات الدولة لوضع العديد من التشريعات التي تخدم المواطنين وأصحاب المشاريع، منوها إلى أن الجهاز يسعى لتغيير الثقافات المتعلقة بالعمل التقليدي ونعمل على دفع الشباب لبيئة المشروعات.

وأضاف طارق شاش خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، أن جهاز تنمية المشروعات يساعد أصحاب المشروعات الجديدة والذين ليس لديهم مشاريع ونبدأ معهم منذ بداية التفكير في المشروع ونقوم بتمويله ونقدم له العديد من الخدمات.

واوضح طارق شاش ، اننا ندرس القطاعات الأكثر اهمية للاقتصاد المصري ونعزز من خدماتنا لرواد الأعمال.
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