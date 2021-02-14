ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:00 م
طارق شوقي
طارق شوقي
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الفكرة من دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للشهادة الإعدادية هو محاولة تقليل الطلاب المتواجدين في المدارس، بحيث يتواجدون في المدارس مرة واحدة، مؤكدا أنه لن تتم الاستجابة لإلغاء أي أجزاء من المناهج.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخيارات متاحة أمام أولياء الأمور سواء بخوض الامتحانات هذا العام، أو تأجيلها للعام المقبل دون أزمة، فضلا عن عدم إجبار الطلاب على الحضور، فالدولة هدفها مصلحة الطلاب.

وأوضح أن الطلاب من كي جي 1 وحتى الثالث الابتدائي يتم تقييمهم من مدرسي الفصل، ولا توجد امتحانات لهم بينما سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، سيتم عمل فكرة مبتكرة لهم بعمل امتحان مجمع لكل المواد في يوم واحد، بحيث يتم تقسيم الطلاب على اللجان بصورة جيدة، على أن يتم عمل امتحان شهري في الفصل الدراسي الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

وزير التعليم : احذروا الشائعات .. لم نصرح بشئ يخص أبناءنا في الخارج

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استمارات التقدم لامتحانات الإعدادية

التعليم: توقف الدراسة قرار سيادي لم يصدر حتى الآن.. والعام الدراسي سيستمر حتى لو المدارس مغلقة

ترشيحاتنا

10 مارس.. «التعليم» تعلن عودة الدراسة ..فيديو

معلول والحاوى.. طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل مواجهة المريخ السوداني

بقميص أسود.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

شاهد.. تفاصيل شكوى سعد سمير بسبب كمبوند بالتجمع الخامس

نانسي صلاح تظهر بدبلة خطوبتها من سامح عبد العزيز لأول مرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

عايزة ورد يا إبراهيم.. هند صبرى تثير الجدل بفستان أحمر