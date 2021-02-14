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رياضة

مدرب بيراميدز: الفوز على راسينج كلوب بداية عودة اللاعبين

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:28 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الفريق نجح في السيطرة على مجريات اللعب في مباراة اليوم أمام راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري ونجح في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الفريق قدم مباراة جيدة للغاية على الرغم من أن أرضية الملعب لا تساعد على اللعب الجيد".

وتابع :"نجحنا في التحكم في لحظات معينة من المباراة وكان هناك أكثر من فرصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ولكن بصفة عامة تحكمنا في إيقاع المباراة".

وأوضح :"الفوز في مباراة اليوم يمثل عودة الثقة للاعبين، لكن لا يزال هناك 90 دقيقة أخرى في القاهرة، وسنعود ونقوم بعمل استشفاء للاعبين والتحضير للمباراة المقبلة".


وزاد :"أهنئ اللاعبين على مجهودهم في المباراة والذين أخذوها على محمل الجدية وبشكل جيد جدا، وأهديهم الفوز الذي تحقق في مباراة اليوم".

وتطرق للحديث عن تسجيل إسلام عيسى للهدفين قائلا :"الفوز ليس له فقط ولكن لجميع اللاعبين، الذين قدموا أداء جيد للغاية".

وأردف :"سنجهز أنفسنا لمباراة الإياب مثلما جهزنا للقاء اليوم، ونتمنى الفوز والتأهل للدور المقبل".

وعن حصول 4 لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة اليوم قال :"الملعب ساعد نوعا ما على الاحتكاك وهو ما تسبب في البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون بسبب الركلات الحرة باستثناء بطاقة محمد حمدي

وأختتم :"نتمنى أن يعود بعض المصابين في مباراة الإياب فالفريق به مجموعة كبيرة من اللاعبين المهمين والذين يعانون من الإصابة".
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