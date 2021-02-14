تفاصيل تطور مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف.. فيديو

كشفت غادة مكاوي، عضو اللجنة المركزية بمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل تطور مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف.





وقالت "مكاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن مبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير عام 2019 للفئات المجتمعية.





وأوضحت عضو اللجنة المركزية بمؤسسة حياة كريمة، أن مبادرة حياة كريمة مخصصة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، لافته إلى أن حياة كريمة تعتبر واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة.





وأشارت إلى أن من أهم الجهود التي تركز عليها المبادرة هي تحقيق التنمية الشاملة عن طريق كافة التدخلات الأساسية الخاصة بالبنية الأساسية والمرافق، مثل الطرق ومياه الشرب والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مبادرة سكن كريم في القرى المختلفة والتدخلات الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتطوير مراكز الشباب وتدريب، موضحة أنه يتم التركيز علي التمكين الاقتصادي في القرى المختلفة وتأهيل غير القادرين على العمل.



