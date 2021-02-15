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اقتصاد

بعد تراجعه قرشين.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 15-2-2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقر سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 15-2-2021 بعد أن تراجع بالامس بنحو بنحو قرشين، ووفقا لاخر تحديث سجل سعر  صرف الدولار في البنك المركزي المصري 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

وقدم البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار يقية 15.65 جنيه للشراء وقدم بنك الاسكندرية اقل سعر لبيع الدولار بقيمة 15.65 جنيه.
وسجل سعر صرف الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والاسكان سجل الدولار 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الاهلي اليوناني بمصر 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الدولار 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري إلى 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.55 جنيه للشراء ز15.65 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل الدولار 15.56 جنية للشراء و15.66 جنيه للبيع.  
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