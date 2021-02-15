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اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع إنتاج مصر من الطماطم.. والنوبارية في المرتبة الأولى بـ 1.2 مليون طن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع كمية إنتاج مصر من محصول الطماطم 6.79 مليون طن عام 2019/2018 مقابل 6.78 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 0.3%، وذلك على الرغم من تراجع المساحة المزروعة إلى 408.7 ألف فدان عام 2019/2018 مقابل 416.0 ألف فدان عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.8% .


وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال نشرة المساحات المحصولية والإنتاج النباتى 2019/2018، أن مدينة النوبارية تحتل المرتبة الاولى حيث بلغ الإنتاج 1.2 مليون طن بنسبة 16.9% .




ووفقا للنشرة الاحصائية، بلغت مساحة محصول البطاطس 4.22 ألف فدان عام 2019/2018 مقابل 408.1 ألف فدان عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 4.8% وتحتل محافظة البحيرة المرتبة الأولى حيث بلغ الإنتاح 758.4 ألف طن بنسبة قدرها 14.6%.

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