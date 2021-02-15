الإحصاء: ارتفاع إنتاج مصر من الطماطم.. والنوبارية في المرتبة الأولى بـ 1.2 مليون طن

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع كمية إنتاج مصر من محصول الطماطم 6.79 مليون طن عام 2019/2018 مقابل 6.78 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 0.3%، وذلك على الرغم من تراجع المساحة المزروعة إلى 408.7 ألف فدان عام 2019/2018 مقابل 416.0 ألف فدان عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.8% .









وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال نشرة المساحات المحصولية والإنتاج النباتى 2019/2018، أن مدينة النوبارية تحتل المرتبة الاولى حيث بلغ الإنتاج 1.2 مليون طن بنسبة 16.9% .

















ووفقا للنشرة الاحصائية، بلغت مساحة محصول البطاطس 4.22 ألف فدان عام 2019/2018 مقابل 408.1 ألف فدان عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 4.8% وتحتل محافظة البحيرة المرتبة الأولى حيث بلغ الإنتاح 758.4 ألف طن بنسبة قدرها 14.6%.



