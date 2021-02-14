خبير: القيادة السياسية تعمل على بناء إنسان قادر على الابتكار والإبداع

قال الدكتور علاء الجندي ، الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم ، إن الوزاة أعلنت عن وجود نحو 7 منصات تعليمية إلكترونية، إضافة إلى بنك المعرفة، الذي يعتبر من أهم إنجازات الدولة منذ عام 2015، ويتوفر به كل المعلومات الخاصة بالمنصات الإلكترونية.

واشار " علاء الجندي " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، إلى جهود وزارة التربية والتعليم هذا العام ، وتكلفت المليارات لإنشاء هذه المنصات ، مضيفًا أن هذه المنصات أساسية في الفترة المقبلة، نظرًا لنظام التعليم الجديد الذي سيسير عليه الطلاب من "Kg 1 " حتى الصف الثالث الابتدائي، لذلك سرعت الوزارة في تطبيق هذا النظام خلال الفترة الماضية.





وأكمل الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم ، أن تم طرح المنصات الإلكترونية مع جائحة كورونا، وتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد ، مضيفًا أن يجب تواجد طلاب " Kg 1 " حتى الصف الثالث الابتدائي في المدرسة ، فهو ضروري للغاية ، لأن بالمدارس يتم تدريب وتطوير فكر الطلاب ومناهجهم .





وأضاف " الجندي " ، أن تم تطوير البنية التحتية المعلوماتية ، وتوزيع أكثر من 2 مليون تابليت على الطلاب ، مؤكدًا أن الوزارة بذلت جهودها ليس فقط من أجل استكمال العام الدراسي ، ولكن من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 ، والعمل على بناء الإنسان المصري القادر على الابتكار والإبداع.



