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توك شو

خبير: القيادة السياسية تعمل على بناء إنسان قادر على الابتكار والإبداع

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:18 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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ندى رأفت
قال الدكتور علاء الجندي ، الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم ، إن الوزاة أعلنت عن وجود نحو 7 منصات تعليمية إلكترونية، إضافة إلى بنك المعرفة، الذي يعتبر من أهم إنجازات الدولة منذ عام 2015، ويتوفر به كل المعلومات الخاصة بالمنصات الإلكترونية.
  
واشار " علاء الجندي " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، إلى جهود وزارة التربية والتعليم هذا العام ، وتكلفت المليارات لإنشاء هذه المنصات ، مضيفًا أن هذه المنصات أساسية في الفترة المقبلة، نظرًا لنظام التعليم الجديد الذي سيسير عليه الطلاب من "Kg 1 " حتى الصف الثالث الابتدائي، لذلك سرعت الوزارة في تطبيق هذا النظام خلال الفترة الماضية.

وأكمل  الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم ، أن تم طرح المنصات الإلكترونية مع جائحة كورونا، وتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد ، مضيفًا أن يجب تواجد طلاب " Kg 1 " حتى الصف الثالث الابتدائي في المدرسة ، فهو ضروري للغاية ، لأن بالمدارس يتم تدريب وتطوير فكر الطلاب ومناهجهم .

وأضاف " الجندي " ، أن تم تطوير البنية التحتية المعلوماتية ، وتوزيع أكثر من 2 مليون تابليت على الطلاب ، مؤكدًا أن الوزارة بذلت جهودها ليس فقط من أجل استكمال العام الدراسي ، ولكن من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 ،  والعمل على بناء الإنسان المصري القادر على الابتكار والإبداع.

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