الموسيقيين تكشف سبب رفض إنشاء نقابة للمنشدين ومحمود التهامي يعلق

كشف المستشار سعد متولي المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين ، سبب رفض النقابة مشروع قانون لإنشاء نقابة للمنشدين، قائلا: إن بعض مواد الدستور المصري الحالي تمنع إنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة.
واسترسل "تهامي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" موضحا أن جميع الجهات العلمية المختصة اكدت أن الإنشاد فرع من الغناء وليس منفصلا عنه .
واسترسل "تهامي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" موضحا أن جميع الجهات العلمية المختصة اكدت أن الإنشاد فرع من الغناء وليس منفصلا عنه .
وواصل أنه لو تمت الموافقة على إنشاء نقابة للمنشدين، فمن الممكن ان يطالب مطربي الأوبرا بنقابة، والمطربين الشعبيين بنقابة وكلهم جزء من نقابة الموسيقيين.
وتابع أن نقابة الموسيقيين هي النقابة الفنية الوحيدة التي لها فروع في كل محافظات مصر،وأغلب هذه الفروع في محافظات الصعيد.
وواصل أن هذا المطلب له بعد أخر، وهو أنه لو تمت الموافقة على إنشاء نقابة للمنشدين فسيتم الموافقة على إنشاء نقابة للمرنمين المسيحيين ويصبح لكل منشد ديني من ديانة معينة نقابة.