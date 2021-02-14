الموسيقيين تكشف سبب رفض إنشاء نقابة للمنشدين ومحمود التهامي يعلق









كشف المستشار سعد متولي المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين ، سبب رفض النقابة مشروع قانون لإنشاء نقابة للمنشدين، قائلا: إن بعض مواد الدستور المصري الحالي تمنع إنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة.



واسترسل "تهامي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" موضحا أن جميع الجهات العلمية المختصة اكدت أن الإنشاد فرع من الغناء وليس منفصلا عنه .





وواصل أنه لو تمت الموافقة على إنشاء نقابة للمنشدين، فمن الممكن ان يطالب مطربي الأوبرا بنقابة، والمطربين الشعبيين بنقابة وكلهم جزء من نقابة الموسيقيين.





وتابع أن نقابة الموسيقيين هي النقابة الفنية الوحيدة التي لها فروع في كل محافظات مصر،وأغلب هذه الفروع في محافظات الصعيد.





وواصل أن هذا المطلب له بعد أخر، وهو أنه لو تمت الموافقة على إنشاء نقابة للمنشدين فسيتم الموافقة على إنشاء نقابة للمرنمين المسيحيين ويصبح لكل منشد ديني من ديانة معينة نقابة.