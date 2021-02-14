وزير التعليم يزف بشرى بشأن الامتحان الموحد ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لن يتم حذف أي جزء من المنهج حتى لو انتهت الفترة الدراسية.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "عدد الأسئلة في الامتحان الموحد أقل من الأسئلة في الامتحان العادي".





وأشار إلى "عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية ضعف أعداد الطلاب في مرحلة الثانوية العامة"، مؤكدا "التعليم لا يدار بالأهواء لكنة يدار بما يخرج منتج تعليمي جيد".





وتابع: "مشكلتنا الاهتمام بنتيجة الامتحانات أكثر من التعليم نفسه"، موضحا "مش عايزين لا خوف ولا قلق.. الامتحانات هتكون أبسط وأسهل من السنوت الماضية"، مؤكدا: "الامتحان بسيط وعاملينه لتبسيط الأمور".



