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نوران أبو طالب: درست محاماة وعملت في الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات قبل الغناء

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:43 م
نوران أبو طالب
نوران أبو طالب
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ندى رأفت
أكدت المطربة نوران أبو طالب، أنها بدأت بالدراسة العادية في المدارس حتى وصلت لدراسة الحقوق والمحاماة، موضحة أن والدتها مدرسة للغناء وهي من اقترحت عليها خوض التجربة بعد الدراسة العادية.

وأضافت "أبو طالب"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها سعيدة بهذه التجربة الدراسية ثم الدخول لمجال الفن، مؤكدة أن الموسيقى جزء كبير من شخصيتها.

وأوضحت أنها بدأت في العمل بعد الانتهاء من الدراسة في الأمم المتحدة لمكافحة جرائم المخدرات، قائلة "شاركت في حفلة غنائية في سنه أولى شغل، والحضور من شجعها للتركيز في الغناء".

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