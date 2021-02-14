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أتمنى عدم فتح هذا الملف.. تصريح غير متوقع من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:06 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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عادل نصار
أجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سؤال بشأن تخفيض المصروفات المدرسية في ظل أزمة فيروس كورونا.

ورد "شوقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، قائلًا "أتمنى عدم فتح هذا الملف، لأننا نعيش فيه السنة كلها، والعلاقة هناك تعاقدية بين الطلاب والمدارس المختلفة". 

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه ليس معنى أن الطلاب في المنزل أن المدرسة لا تقدم خدمة، مشيرا إلى أن المدارس لها طرقها في التعليم ونحاول تنظيم الأمور في هذا الأمر.

وأكد الوزير، أن الحضور مستمر في المدارس الخاصة والدولية، والخدمة موجودة ومن لا يريد إرسال ابنه للمدرسة الخاصة أو الدولية يجب عليه احترام التعاقد معها.
 
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