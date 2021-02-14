بأقلام 14 مؤلفا من 7 دول .. المجلس الإماراتي للتسامح والسلام يروج لدعم السلمية في حل الصراعات حول العالم

أعلن رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في دولة الامارات العربية المتحدة أحمد بن محمد الجروان، أن المجلس أصدر أول كتاب له بعنوان "مسارات نحو ثقافة التسامح والسلام"، عمل على تأليفه أبرز مفكري العالم في هذا المجال ويستهدف زيادة مشاعر الانفتاح والاحترام تجاه الآخرين والتضامن والمشاركة على أساس الشعور بالأمان في الهوية، والقدرة على التعرف على الأبعاد العديدة للإنسان في مختلف السياقات الثقافية والاجتماعية.





وقال الجروان، وفقا لما نقلته عنه وسائل اعلام اماراتية، "أننا نعيش اليوم في عالم متعدد الثقافات ، محاطون بأناس من خلفيات وثقافات وديانات مختلفة، ولقد أصبح ترسيخ التسامح والسلام أمرًا بالغ الأهمية".









وأضاف "بدون هذه الصفات، يتعرض الاستقرار الاجتماعي والوئام المجتمعي للخطر، وقبول بعضنا البعض لا يزال بعيد المنال" .









وتابع أن "نشر ثقافة التسامح والسلام أمر ضروري لمعالجة القضايا المعاصرة للسلام العالمي، وهذا يشمل التفكير في أهمية رفض العنف واعتماد وسائل أكثر سلمية لحل الخلافات والصراعات".









ويستهدف المجلس العالمي للتسامح من خلال اصداره السياسيين والأكاديميين والباحثين والطلاب.









كما أعرب الجروان عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها 14 أستاذًا بارزًا في مجالات التسامح والسلام من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وألبانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسبانيا ممن ساهموا في تأليف الاصدار.











وذكر أيضًا أن "هذه مجرد بداية و سنعمل دائما من خلال البرامج المختلفة للمجلس في سبيل تمهيد الطريق لعالم يسوده التسامح والسلام".



