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رئيس مجلس النواب وسعد الدين وأبو العينين يتفقدون المقر الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:22 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب وسعد الدين وأبوالعينين
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، لقطات مصورة للحظة تفقد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، ووكيلي مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، مقر البرلمان في العاصمة الإدارية.

وقام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اليوم، الأحد، بزيارة مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه وكيلا المجلس المستشار احمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب. 

وخلال الزيارة، اطلع المستشار رئيس المجلس، على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد، واستمع من اللواء عماد سعفان، نائب رئيس الهيئة الهندسية، إلى شرح حول أعمال التنفيذ، حيث جرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو ١٠٩ آلاف متر مربع  م2، ويتكون المبنى من القاعة الرئيسية التي تسع  ١٠٠٠ عضو تعلوها قبة كبيرة بقطر ٥٥ م وارتفاع ٦٥ م، ويضم المبنى الرئيسي أيضا قاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تتسع لـنحو  3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة إلى المباني الخدمية، وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.

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