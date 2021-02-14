انتشال شخصين والبحث عن 3 آخرين في انهيار عقار بـ روض الفرج

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال شخصين من أسفل أنقاض منزل قديم انهار مساء اليوم، الأحد، وجارٍ البحث عن ٣ آخرين.





تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.





على الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، فيما تم توجيه ٤ فرق إنقاذ بري وتمكنوا من استخراج شخصين من أسفل الأنقاض حيين، وبهما إصابات متفرقة.





ويبذل رجال الحماية المدنية، جهودا كبيرة لسرعه استخراج ٣ آخرين من أسفل الأنقاض العقار المنهار المكون من طابقين وأرضي، وتم تحرير محضر وجارٍ نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.



