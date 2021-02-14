براءة ترامب .. كيف ستؤثر على مستقبل الحزب الجمهوري في التصويت الرئاسي عام 2024 ؟

يشير التصويت الأخير لتبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محاكمة عزله - وهو "التحريض على التمرد" في 6 يناير في كابيتول هيل، إلى مدى استقطاب الجمهوريين، ما يلقي بظلاله على مستقبل الحزب الجمهوري، وعلى وجه الخصوص، استراتيجيته في الفترة التي تسبق منتصف عام 2022.





وتمت تبرئة دونالد ترامب في عملية عزله الثانية، على الرغم من انضمام سبعة جمهوريين إلى الديمقراطيين وصوتوا لإدانة الرئيس السابق.





وإذا انضم 10 جمهوريين آخرين إليهم، لكان ترامب قد أدين رسميًا وبالتالي مُنع من الترشح للمناصب العامة مرة أخرى.





وكان هناك دليل واضح و "دامغ" على أن نتائج التصويت كانت "سياسية بشكل كبير"، حيث كان هناك دعم من الحزبين للإدانة، ليس فقط من "أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المتوقعين"، كما يقول الدكتور مارك شاناهان ، الأستاذ المساعد في جامعة ريدينج ، خبير في السياسة الأمريكية ومحرر مشارك لكتاب رئاسة ترامب: من الحملة الانتخابية إلى المسرح العالمي.





ويشير شاناهان إلى أنه، كما يتضح من الإجراءات الأخيرة، وضع الجمهوريون حزبهم ومستقبلهم السياسي الشخصي أولًا

كما يشير الاتجاه الحالي إلى أن الحزب الجمهوري "منقسم بشكل كبير": على الرغم من أنه من ناحية ، هناك "محافظون على الطراز القديم بقيادة الحكومة" - أشخاص يؤمنون بالنظام ومن ثم مؤسساته - لم يدعموا ترامب في البلاد.





حزب ترامب الاحتياطي وتدور بعض الأسئلة حول ما إذا كان ترامب سيحتفظ بأي تأثير في المدار الجمهوري، خاصة في الفترة التي تسبق منتصف المدة لعام 2022.

ومن الأمثلة الدالة على ذلك أن ميتش مكونيل، أحد كبار الجمهوريين، الذي صوّت بالمصادفة لتبرئة ترامب، ما زال يهاجمه، وألقى باللوم على الرئيس السابق في الهجوم المميت في 6 يناير على مبنى الكابيتول هيل ، كما يعتقد شاناهان.

ويقول شاناهان: "إنه لا يريد أن يكون لدونالد ترامب أي تأثير على الحزب في منتصف المدة لعام 2022 أو ألا يعود مطلقًا للانتخابات الرئاسية لعام 2024" ، ويصور قطب العقارات السابق الذي تحول إلى رئيس باعتباره شخصية أقل قوة من زملائه.

وأشار الخبير إلى أن ترامب قدم سياساته "عبر تويتر'' ، مضيفًا أنه فقد منصته الآن بعد أن حظر عدد من عمالقة التكنولوجيا حسابات ترامب في أعقاب حصار الكابيتول.

وبعد تصويت يوم السبت، قال السناتور ليندسي جراهام إن "المساءلة على أساس الاختلافات الحزبية يبدو أنها أصبحت القاعدة وليس الاستثناء". بقدر ما يراه شاناهان ، فإن جراهام "سوف يلتصق بأينما يرى مركز السلطة" وهو على حق.

ويبدو أن هناك عددًا قليلًا من المؤشرات التي تشير إلى الاستقطاب في المجتمع عمومًا - على سبيل المثال ، رد الفعل العنيف ضد عدد من الجمهوريين الذين تحركوا لإدانة ترامب، وتلقى محامي فريق ترامب عشرات التهديدات بالقتل وتخريب منزله، بسبب القيام بعمله.

وإذا تم إجراء مسح لجميع الأمريكيين البالغ عددهم 330 مليونًا، "فستظل تجد أن الغالبية العظمى تدور حول المركز في السياسة" ، كما يقول شاناهان، معترفًا بوجود جناح راديكالي صغير جدًا على اليسار و"أكبر إلى حد ما وجناح راديكالي أكثر ضوضاء على اليمين ".



