مدير التأمين الصحي الشامل: 3.7 مليون مواطن سجلوا بمحافظات المرحلة الأولى.. فيديو

قال المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهئية العامة للتأمين الصحي الشامل : اننا الان نعمل على التجهيز لانطلاق النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل في 5 محافظات ضمن المرحلة الاولي . على





وأضاف حسام صادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، المحافظات هي محافظة الأقصر و الاسماعلية و جنوب سيناء و السويس و اسوان هذا بالاضافة الي اننا نقوم برفع كفاءة عدد كبير من المستشفيات في هذه المحافظات .



