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مدير التأمين الصحي الشامل: 3.7 مليون مواطن سجلوا بمحافظات المرحلة الأولى.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:00 ص
حسام صادق
حسام صادق
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إبراهيم القادري
قال المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهئية العامة للتأمين الصحي الشامل : اننا الان نعمل على التجهيز لانطلاق النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل في 5 محافظات ضمن المرحلة الاولي  .

وأضاف حسام صادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، المحافظات هي محافظة الأقصر و الاسماعلية و جنوب سيناء  و السويس و اسوان هذا بالاضافة الي اننا نقوم برفع كفاءة عدد كبير من المستشفيات في هذه المحافظات .

واوضح حسام صادق ، نسبة تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي في المحافظات الـ5 المتواجدين في المرحلة الأولى وصل إلى 3.7 مليون مواطن وهذا بسبب رضاء المواطنين عن المنظومة الجديدة .
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