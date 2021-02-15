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أخبار العالم

يحض على الكراهية والعنف.. مؤسسات حقوقية بحرينية تنتفض ضد التدخل الإيراني

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:33 ص
مملكة البحرين
مملكة البحرين
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مـيــــس رضـــا

رفعت 4 منظمات حقوقية دولية وهي (مجموعة البحرين لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمرصد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان) خطابا إلى الأمانة  العامة بمجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي ضد النظام الإيراني.

الخطاب حمّل النظام الإيراني  لترويجها لخطاب الكراهية والتحريض على العنف وتهديد السلم الاجتماعي عبر قنواتها الإعلامية وعبر الجزيرة (القطرية)، من خلال الدعم والتسهيل والتأمر مع المدعو رجل الدين الموالي للنظام الايراني الشيخ عيسى قاسم القائد الديني للجماعات المتطرفة ضد البحرين المتواجد في مدينة (قم) الايرانية تحت حماية وأوامر من الحرس الثوري الايراني، حيث دأب سنوات على التحريض والدعوة لتنظيم الانشطة الارهابية في البحرين والتحريض ضد الاستقرار.

وأشار المنسق العام للمنظمات الحقوقية الدولية الاربع فيصل فولاذ إلى أن ترويج خطابات قاسم من ايران تمثل استمرار قيام النظام الايراني يسياسة التذخل بشؤون البحرين ودعوته المستمرة لتغيير وإسقاط نظام الحكم بدولة خليجية أخرى عضوة بمجلس التعاون الخليجي لذلك تطالب المنظمات الاربع المجتمع الدولي ادانة هذا التدخل السافر من النظام الايراني وترويج القنوات الايرانية والجزيرة (القطرية) لخطبة ولبيانات جماعاته المتطرفة المرتكبة لانتهاكات لحقوق الانسان والتدخل في شؤون البحرين  والمطالبة بدعم سياسة البحرين ودعم الاستقرار والامن والامان بها.

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