يحض على الكراهية والعنف.. مؤسسات حقوقية بحرينية تنتفض ضد التدخل الإيراني

رفعت 4 منظمات حقوقية دولية وهي (مجموعة البحرين لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمرصد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان) خطابا إلى الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي ضد النظام الإيراني.

الخطاب حمّل النظام الإيراني لترويجها لخطاب الكراهية والتحريض على العنف وتهديد السلم الاجتماعي عبر قنواتها الإعلامية وعبر الجزيرة (القطرية)، من خلال الدعم والتسهيل والتأمر مع المدعو رجل الدين الموالي للنظام الايراني الشيخ عيسى قاسم القائد الديني للجماعات المتطرفة ضد البحرين المتواجد في مدينة (قم) الايرانية تحت حماية وأوامر من الحرس الثوري الايراني، حيث دأب سنوات على التحريض والدعوة لتنظيم الانشطة الارهابية في البحرين والتحريض ضد الاستقرار.