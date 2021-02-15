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حوادث

شافوا الموت بعينهم.. انتشال 4 أشخاص أحياء من أسفل عقار روض الفرج المنهار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:59 ص
نتشال ٤ أشخاص أحياء
نتشال ٤ أشخاص أحياء من أسفل عقار روض الفرج المنهار
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال ٤ أشخاص بينهم سيدة من اسفل انقاض عقار روض الفرج المنهار.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج ، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ ، فيما تم توجيه ٤ فرق انقاذ بري الذين تمكنوا من استخراج ٤ أشخاص من اسفل الأنقاض احياء وبهم إصابات متفرقة وحالتهم مستقرة .

وقد بذل رجال الحماية المدنية جهودا كبيرة لسرعة استخراج الـ ٤ أشخاص احياء من أسفل الأنقاض العقار المنهار المكون من طابقين وارضي، تم تحرير محضر وتم نقل المصابين للمستشفي لاسعافهم وتولت النيابة التحقيق.
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