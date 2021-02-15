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أخبار البلد

حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأسبوع الحالي وتحذير عاجل من الأرصاد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:59 ص
عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية
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عبد العزيز جمال
تنتظر البلاد موجة من حالة عدم الاستقرار تبدأ غدا الثلاثاء وتكون ذروتها الأربعاء والخميس في الأسبوع الحالي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنه  من المتوقع وصول درجة الحرارة لصفر وأقل من صفر أيضا لكن في بعض المناطق وفي مقدمتها سانت كاترين، مؤكدا أن البلاد لن تتعرض لعاصفة ثلجية كما يشاع على السوشيال ميديا.

وأوضح شاهين في تصريحات تليفزيونية ، أنه متوقع أن هطول الأمطار علي أماكن متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

كما أكد على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة علي أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وقد تصل إلى حد العاصفة علي الأماكن المكشوفة ومجن شمال الصعيد مما يزيد الإحساس بالبرودة".

وأوضح أن سبب الموجة السيئة هو تعرض البلاد لمنخفض جو  بدأ بالتكون بالقرب من الجزر اليونانية ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية الباردة ويتمركز بجوار جزيرة قبرص ، وستصل درجة الحرارة الصغرى لـ4 أو5 درجات على بعض المناطق.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس الفترة المقبلة.


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