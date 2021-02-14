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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا معتدل.. وباقي الأسبوع غير مستقر ومصحوب بأمطار ورياح

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:47 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا الاثنين معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، ومتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها نشاط للرياح.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، سوف تشهد البلاد موجة من حالة عدم الاستقرار تستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 18 فبراير، حيث يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل ما بين 3 لـ 6 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ويكون هناك سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وتكون حالة الطقس، خلال موجة عدم الاستقرار كالتالي:

- الثلاثاء 16 فبراير: أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحبها أيضا نشاط للرياح والرمال المثارة على مناطق من شمال الصعيد

- يوم الأربعاء 17 نوفمبر: أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحبها أيضا نشاط للرياح والرمال المثارة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

- الخميس والجمعة تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سواحل البلاد وجنوب سيناء،  ويكون الطقس معتدلا على باقي الأنحاء دون ظواهر جوية تؤثر على الحركة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 12، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 13.

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