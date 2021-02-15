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لحظة تسليم كونتي السلطة لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:30 ص
لحظة تسليم كونتي
لحظة تسليم كونتي السلطة لرئيس الوزراء الايطالي الجديد
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عرضت فضائية " euro news" فيديو لمراسم تسليم السلطة لرئيس الوزراء الايطالي الجديد "ماريو دراجي" لمهام منصبه بصوره رسمية بعد ايام من تكليفه بتشكيل الحكومة الإيطالية.

وسلم رئيس الوزراء الاسبق  المنتهية ولايته "جوزيبي كونتي "جرسًا صغيرًا "لدراجي "كعملًا تقليديًا متبع خلال مراسم تسليم  السلطة للإشارة  إلى انطلاق اجتماعات مجلس الوزراء.

وكلف الرئيس الإيطالي  سيرجيو ماتاريلا ماريو دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق، بتشكيل حكومة جديدة في البلاد في 3 فبراير الجاري. لإخراج إيطاليا من شللها السياسي وسط أزمة جائحة كورونا .

وكان دراجي يشغل منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي، قبل أن يقبل رسميا تشكيل الحكومة الإيطالية بعد انهيار الائتلاف الحاكم وفشله في الاتفاق على أغلبية جديدة برئاسة جوزيي كونتي.
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