لحظة تسليم كونتي السلطة لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد.. فيديو

عرضت فضائية " euro news" فيديو لمراسم تسليم السلطة لرئيس الوزراء الايطالي الجديد "ماريو دراجي" لمهام منصبه بصوره رسمية بعد ايام من تكليفه بتشكيل الحكومة الإيطالية.





وسلم رئيس الوزراء الاسبق المنتهية ولايته "جوزيبي كونتي "جرسًا صغيرًا "لدراجي "كعملًا تقليديًا متبع خلال مراسم تسليم السلطة للإشارة إلى انطلاق اجتماعات مجلس الوزراء.





وكلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ماريو دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق، بتشكيل حكومة جديدة في البلاد في 3 فبراير الجاري. لإخراج إيطاليا من شللها السياسي وسط أزمة جائحة كورونا .



