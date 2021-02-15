قطة برية تتسبب في تغريم صاحبها 80 ألف جنيه.. اعرف الحكاية

صدر قرار بتغريم مواطن بريطاني مبلغ قدره 4 آلاف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 80 ألف جنيه مصري، وذلك على خلفية احتفاظه بـ قطة برية إفريقية ، يُعتقد أن مصدرها في الأساس حديقة "سيرينجيتي" الوطنية للحياة البرية في تنزانيا، كحيوان أليف بمحل إقامته بالعاصمة البريطانية لندن.





ووفقًا لما أوردته تقارير وسائل إعلام بريطانية، فإن بداية هذه الواقعة تعود إلى عام 2018، حيث تلقت الشرطة بلاغًا من جيران رجل في الـ36 من عمره يُدعى "جيمس براون" بعد أن انتبهوا إلى احتفاظه بالقطة البرية بمنزله في حي "روهامبتون" جنوب غرب لندن، حيث رصدوها وقد كانت تنظر من إحدى نوافذ البيت.









وتمت مصادرة القطة البرية، التي يُطلق عليها اسم "زينا"، ونقلها إلى منشأة مخصصة للحيوانات البرية في أعقاب ذلك.





كان "براون"، والذي يمتلك صالونًا للتجميل، قد اعترف في وقت سابق بتهمة الاحتفاظ بحيوان بري خطير بدون ترخيص، لكنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم، التي عُقدت خلال الأيام الماضية، وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن المحكمة ألزمته بدفع غرامة بقيمة 4 آلاف جنيه إسترليني.









وأشارت تقارير إخبارية صدرت وقت مصادرة القطة البرية أن عمرها آنذاك كان يُقدر بعام واحد، فضلًا عن أنها على الأرجح قد تم تهريبها بشكل غير قانوني من خارج البلاد.



