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توك شو

كفالة يتيم.. هند البنا تكشف عن وسائل تعوض بها المرأة غريزة الأمومة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:00 ص
امومة
امومة
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عادل نصار
وجهت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، عدة نصائح للمرأة التي تعاني أزمة في الإنجاب، مؤكدة أن هناك أمور جيدة في الحياة غير الإنجاب. 

أضافت البنا، في حوارها مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن علينا الرضاء بما قسم الله عز وجل لها، مضيفة أن هناك حلول كثيرة لإشباع غريزة الأمومة، وعلينا دائما النظر للأمور الايجابية في حياتها. 

وأكملت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أنه علينا الذهاب لدار الأيتام واصطحابهم في نزهة خارجية، ولا ننظر للجانب الناقص في حياتي". 

وتابعت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن وهناك أشياء جيدة في الحياة، ويجب النظر للنصف المليان للكوب، ولو ركزت في جزء وحش في حياتي تفكيري هيقف، ومحتاجين حد يوجعنا في بعض المواقف".

وأكملت البنا، أن هناك طرق مختلفة لتعويض غريزة الأمومة، أولها كفالة طفل أو مراعاة أطفل الأخ أو الأخت بشكل قوي.
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