نورهان تطرح أغنيتها الجديدة ساعة اتنين تلاتة





تقول كلمات الأغنية: "ساعة اتنين تلاتة .. عدوا وإحنا .. قاعدين في مكاننا .. بنحكي وكل اللي ويانا مشيوا وعدت ساعة اتنين تلاتة والحكاية بتحلى .. ساعة اتنين تلاتة .. ياللي ياللي .. مايتشبعش منك ثانية".





وآه لو كل ثانية تعدي .. تبقي هنا معايا .. دي البداية .. ومش كفاية .. ساعة اتنين تلاتة .. عندي .. والله بالدنيا بحالها .. وأكتر .. ولا كان في بالي .. لحظة .. وياك انسى حالي".





"ساعة اتنين تلاتة" كلمات منة القيعى، والحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

طرحت الفنانة نورهان، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "ساعة اتنين تلاتة"، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".