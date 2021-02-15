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أخبار العالم

لسرقة المنازل.. القبض على 3 مواطنين بجدة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:42 ص
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
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قسم الخارجي
أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على 3 مواطنين بسبب ارتكاب جريمة السرقة لعدة منازل في جدة. 

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي إن المُتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر. 

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا عدة سرقات من المنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي. 

وتابع أن قيمة المسروقات بلغت ما يقارب (50000) خمسون ألف ريال؛ جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لـ النيابة العامة.
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