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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 116 حالة وفاة بسبب كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:49 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
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شريف سيد
أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الإثنين، تسجيل 4426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى 116 حالة وفاة جديدة. 

وبذلك يكون إجمالي الإصابات في ألمانيا بفيروس كورونا 2 مليون و338 ألف و987 إصابة حتى الآن، كما سجلت 65 ألفا و76 حالة وفاة. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية من الأعراض التي سيتركها وباء كورونا على العالم كله، بسبب حجم الجائحة والفترة الزمنية التي ظهر فيها. 

وقالت جانيت دياز، قائدة فريق قسم الاستعداد للرعاية الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص الذين يعانون من بعض الأعراض ما بعد الإصابة، والمعروف باسم "كوفيد طويل الأمد"، ولم يتمكنوا من العودة إلى العمل. 

وأضافت أن الأعراض الأكثر شيوعًا لحالة ما بعد الإصابة بكورونا هي الإرهاق وضيق التنفس والضعف الإدراكي. 

وتابعت أن المضاعفات الأخرى السعال ومضاعفات تطال الصحة العقلية والعصبية.

ويتفق العلماء في الوقت الراهن على أن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عبر الهواء وليس من خلال الأسطح الملوثة، وأن العالم لم يحقق بعد درجة المناعة التي تجعلنا نتخلى عن تدابير الوقاية من الإصابة وعلى رأسها ارتداء الكمامة. 
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