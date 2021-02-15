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خدت قلبي.. محمد ثروت يكشف كواليس جديدة لأغنية يا مستعجل على فراقي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:27 ص
الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت
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فرح علاء الخولي
قال الفنان محمد ثروت، إن أغنية "يا مستعجل على فراقي" من ضمن مجموعة أغاني سيتم تقديمها الفترة القادمة، ومن حمسه ودعمه بشكل أكبر هو ابنه "أحمد ثروت"، وبالفعل تم العمل على الكلمات والألحان، وقد لحن الأغنية الملحن الكبير محمد رحيم، وكلمات الشاعر تامر حسين.

وتابع الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه حدث تفاعل غريب بينه وبين كلمات الاغنية، معقبا: "انا غنيتها من اول مرة قريتها، وفعلا هما قعدتين مع المؤلف والملحن وفي القاعدة الثالثة سجلنا الاغنية بالشكل اللي هي خرجت بيه، الأغنية خدت قلبي"، لافتا الى أنه تعامل مع الفنان محمد رحيم أكثر من مرة، ولكن كلها كانت أغاني وطنية وما شابه ذلك، وكانت أول مرة أن يتعاونوا في هذا النوع من الأغاني العاطفية أو الدرامية.

وأشار الى أن تفاعل الجمهور منذ إطلاق الأغنية بالأمس أبهره وأنها نالت إعجاب الكثيرين من رواد السوشيال ميديا، مردفا: "لأول وهلة يتقال عليها أغنية درامية مثلا، لكنها أثرت في كل الفئات، ويبدأ الجمهور من 16 سنة أنه يستمتع بها".

وكشف أنه كتب الكثير من الأغاني للأطفال "بفكر اعملها لكن لسه مقررتش"، موضحا أنه كان ينتظر تفاعل الجمهور ليكمل باقي الأغاني، وذكر أنه لأول مرة أيضا يسلم إدارة أعماله لأحد والمسؤول عنها حاليا هو ابنه أحمد ثروت.

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